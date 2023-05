Maisons, villes… comment s’adapter aux fortes chaleurs

Sous un soleil écrasant, pourquoi se lancent-ils dans un chantier ? Ces ouvriers préparent le terrain avant l'été avec une peinture un peu particulière, elle est réfléchissante. Dès qu'on l'applique, elle va renvoyer près de 92% des rayonnements du soleil, et de ne plus les diffuser à l'intérieur du bâtiment. En période estivale, c'est jusqu'à six degrés gagnés à l'intérieur, une idée qui a séduit des particuliers toulousains. Comme les particuliers et les entreprises, les villes aussi se rafraîchissent avant les fortes chaleurs estivales. Dans cette artère piétonne toulousaine, particulièrement exposée au soleil, la mairie prévoit d'installer des rubans pour ombrager. La verdure est aussi au programme pour cet été dans plusieurs quartiers de la ville, où la plantation d'arbres a déjà commencé. Autres mesures prévues, des tickets de transport moins cher en cas d'alerte rouge canicule, pour réduire la chaleur émise par les voitures. Des horaires plus larges aussi pour les parcs et piscines, qui fermeront plus tard. De quoi préparer un été qui inquiète les Toulousains. En 2022, la ville a enregistré 24 jours à plus de 35 degrés. TF1 | Reportage S. Petit, G. Udron