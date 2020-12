Maître cirier, il fabrique ses bougies à la main

Sylvain Brevot est à pied d'œuvre pour fabriquer ses bougies en forme de renne, de sapin, de boule ou encore de chandelle. Une période de travail intense, car réaliser une bougie artisanale nécessite du temps et un savoir-faire qui se perd. "Pour être maître cirier aujourd'hui, ça ne peut se faire que de maître à élève. Il n'y a pas d'école pour ça", a-t-il expliqué. Par exemple, ils ne sont que huit dans l'Hexagone à savoir d'un simple coup d'œil quand la cire est prête. La paraffine va durcir dans les moules en caoutchouc que Sylvain réalise lui-même. Après une demi-heure de séchage, la production est terminée. Il ne reste plus qu'à peaufiner et à faire briller les bougies. Des caves du moulin du XIIe siècle dans lequel l'atelier est installé s'échappent des odeurs d'orange, de cannelle et de pin. Ce sont les parfums que le maître cirier a mélangés à la cire. Cet art est éphémère, mais les bougies artisanales se consument très lentement. Les lumières de Noël peuvent être allumées dès maintenant.