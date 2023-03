Maître Soba, la bonne pâte ariégeoise

Au cœur des Pyrénées, c’est une touche de culture asiatique. Dans une petite ferme de l’Ariège, un geste culinaire exécuté de main de maître, comme un rituel japonais. Au bout du hachoir, Olivier Campardou troque sa tenue de paysan ariégeois pour le kimono de maître soba. Il fabrique des nouilles japonaises, des sobas. Sa matière première est le sarrasin qu’il cultive et qu’il transforme dans son atelier. Le céréale est trié, décortiqué et moulu pour obtenir une farine d’un blanc immaculé. La farine est tamisée et le rituel de pétrissage peut commencer. Il se fait tout en douceur, mais avec fermeté, pour obtenir une pâte de deux millimètres d’épaisseur. Dans une autre vie, Olivier élevait des ânesses pour leur lait. Il s’est ensuite intéressé à l’art du soba et y a été initié au Japon. Il y a appris la rigueur dans l’exécution des gestes. Il y a retrouvé aussi un peu de la tradition culinaire des Pyrénées. Pour la dernière étape, la cuisson, il faut oublier la lenteur, car quelques secondes suffisent. Pendant quelques années, Olivier a vendu ses sobas à Paris. Il est aujourd’hui revenu aux sources, en Ariège. TF1 | Reportage P. Michel, M. Larradet