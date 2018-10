Le makila Bergara, bâton traditionnel du Pays basque

Chaque modèle et chaque teinte est unique, finement ornementé, le makila, bâton de marche, s'inscrit depuis des siècles dans la culture basque. On ne parle pas d'objet mais d'œuvre d'art. La famille Bergara en fabrique depuis plus de 200 ans, toujours avec le même bois, le néflier. Ce dernier est un bois capricieux, pas tout à fait cylindrique, il faut s'adapter. Chaque pièce réalisée demande patience et précision. Symbole de la culture basque, les makilas ont une valeur sentimentale et peuvent s'offrir en cadeau pour un mariage, une naissance ou un baptême. Ces bâtons de marche sont vendus à partir de 290 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.