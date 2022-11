Mal garé, ces caméras vous verbalisent

En à peine quelques minutes, une dizaine d’automobilistes se gare sur la voie réservée aux bus. Désormais, ils peuvent être vidéo-verbalisés. Selon l'un d'eux, il n'a pas remarqué qu'il était filmé. Pourtant, il est difficile de passer à côté. En effet, trois caméras traquent les conducteurs qui ont pris cette mauvaise habitude en raison du manque de place de parking aux alentours de la gare. La ville de Metz expérimente la vidéo-verbalisation. Les amendes peuvent atteindre 135 euros et ce n'est pas du goût de tout le monde. Sur les images de caméras de surveillance, un automobiliste bloque la circulation. Une situation que les chauffeurs de bus vivent quotidiennement. Pour repérer et verbaliser les conducteurs, les caméras sont pilotés depuis le centre de vidéo-surveillance. Celles-ci remplacent les patrouilles de police. D'après l'adjoint au maire, Hervé Niel, "cela permettra aux unités engagées sur le terrain d'être ailleurs et d'être plus efficace sur des interventions, sur des tapages". Si l'expérimentation est concluante, la ville compte étendre le dispositif dans les prochaines années. TF1 | Reportage C. Gerbelot, B. Ghorchi