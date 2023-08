Malaise dans la police : des commissariats au ralenti

Des dizaines de policiers nationaux étaient absents ce lundi matin à Béziers (Hérault). Mais certains commissariats accueillent toujours les habitants. C’est dans les rues que l’on remarque l’absence des policiers. Leurs voitures restent sur le parking. Une seule patrouille de police nationale était sur le terrain. "Soit les collègues restent donc au commissariat et sortent que sur des appels urgents, comme je vous l’ai dit. Soit, ils ne sont plus en capacité de travailler, et ils ont eu des arrêts de travail de leur médecin", explique Fabrice Aebi, délégué du syndicat unité SGP Police FSMI-FO. Les policiers n’ont pas le droit de faire la grève. C'était une initiative très suivie ce week-end. Pendant deux nuits successives, il n’y avait aucune patrouille. Les absences sont compensées par la police municipale. Regrettant la situation, le maire a déployé des effectifs conséquents de 110 agents. Béziers n’est pas un cas isolé. Sur la côte à Agde, les policiers sont eux aussi très nombreux en arrêt. Il faut faire avec les effectifs présents. Ils sont déployés dans les lieux très fréquentés. TF1 | Reportage M. Rio, M. Scarzello