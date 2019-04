Malaucène : les habitants ressortent leurs parapluies et anoraks

Depuis la matinée du 3 avril 2019, il pleut sur les cerisiers en fleur du mont Ventoux, dans le département du Vaucluse. Sur le marché de Malaucène, les habitants ont sorti leurs anoraks et parapluies. Ils préfèrent d'ailleurs s'approvisionner en légumes d'hiver plutôt qu'en fraises de Carpentas. Quant aux horticulteurs, ils sont contents de l'arrivée de la pluie, car la terre n'a pas reçu une seule goutte depuis près de deux mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.