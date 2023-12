"Malbouffe" : les raisons d’un succès

Ils sont rarement sur votre liste de courses, mais au moment de passer en caisse, les chewing-gums sont un petit achat imprévu à quelques euros. Délaissés par les Français pendant plusieurs années, les chewing-gums font leur retour dans nos paniers de course. Jusqu'à se classer numéro trois des produits dont les ventes ont plus augmenté cette année. En tête du palmarès, les produits à base de volailles comme les nuggets ou les cordons-bleus, avec 12,3% de croissance. Pas ce qu'il y a de plus sain, selon Myriam, mais un moyen de faire plaisir à ses trois enfants. Plats préparés, nouilles instantanées, ces produits faciles à cuisiner ont été plébiscité cette année. Comme le pain de mie, 4,3% de vente en plus, Rolland en raffole. Comment expliquer ces hausses des ventes ? Pour cette experte, les Français cèdent à la gourmandise en cette période d'inflation. Des petits plaisirs immédiats, donc, mais attention toute de même ! Ils sont souvent plus chers que les produits bruts, et moins bons pour la santé. TF1 | Reportage E. Payro, C. de Kervenaoël