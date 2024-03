Malfaçons : comment se défendre ? Le 13H à vos côtés

Nathalie est victime de travaux potentiellement mal réalisés. C’était il y a deux ans, mais c’est depuis huit mois que ça s’est dégradé, soit après deux hivers, dont le dernier un peu rigoureux. On voit sur sa cour en ciment des fissures, des plaques qui se décollent. Quand Nathalie contacte l’entreprise qui a réalisé ces travaux, elle n’obtient aucune réponse. Qu’est-ce qui a bien pu se passer pour que le béton se dégrade autant et aussi vite ? Elle a quelques soupçons pour ce qui est de la température le jour où a été posé ce fameux béton. En effet, quand le temps est froid (<5 °C) ou chaud (>25 °C), ça change la donne. L’entreprise doit prendre des précautions supplémentaires par rapport à un jour classique. Or, elle assure qu’il faisait plus de 25 degrés le jour de la pose. L’entreprise est tenue par une obligation de résultat. Elle doit prouver qu’elle a pris les fameuses précautions supplémentaires. Mais vu que celle-ci ne lui répond pas, il faut la mettre en demeure par une lettre recommandée. Nathalie peut aussi faire venir un expert ou un commissaire de justice pour constater officiellement les malfaçons. Si rien ne se passe, avant d’envisager la procédure judiciaire, il faut penser à l’assurance décennale de l’artisan. T. Coiffier