Malgré la crise sanitaire, Ars célèbre la traditionnelle fête du Saint curé

Chaque année, le 4 août, jour de la mort de Jean-Marie Vianney en 1859, les curés se rassemblent dans le village d'Ars pour lui rendre hommage. Dans le contexte du Covid-19, le pèlerinage se fait masqué, les messes sont transmises sur plusieurs écrans et les fidèles ont pour consigne de ne pas s'embrasser. Pour l'occasion, un cardinal du Vatican a même fait le déplacement. Après le passage de Jean-Paul II en 1986, le village rêve d'accueillir le pape François dans la prochaine décennie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.