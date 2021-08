Malgré la pluie dans le Morbihan, tout n'est pas perdu au jardin

Entre deux averses, Isabelle fait le bilan de son jardin. Toute la végétation pousse à la vitesse grand V, surtout les mauvaises herbes. "J'avais tout désherbé, c'était vraiment joli", explique-t-elle. Dans une pépinière, Nicolas cherche des roses. Les siennes ont été abîmées par la pluie. "Elles attrapent des maladies s'il pleut trop, et puis si les roses sont trop grosses, les tiges se cassent", explique-t-il. Et certains fruits du potager en font aussi les frais. En revanche, certaines fleurs adorent le climat pluvieux, comme les hortensias. "J'ai plusieurs sortes d'hortensias et franchement, cette année nous a gâtés", lance une jardinière. Emmanuel Lebeaupin, pépiniériste, relativise même si ses hibiscus sont abîmés, rien n'est perdu. Pour éviter un résultat catastrophique, il a une petite astuce. Si l'eau tombe sur la feuille, il faut éviter que celle-ci stagne pour que ça vienne faire un effet loupe sur la feuille. Encore un peu de patience, car le soleil revient la semaine prochaine, de quoi embellir les précieuses fleurs.