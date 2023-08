Malgré la pluie, toujours la sécheresse

L’année dernière, une rivière impossible à traverser coulait quelque part à Eyjeaux (Haute-Vienne). Aujourd’hui, c’est devenu une flaque d’eau. Des bêtes viennent s’abreuver l’été dans cette source. Sans cette eau, les éleveurs ont dû trouver une solution beaucoup plus onéreuse. Pourtant, il a plu en Haute-Vienne ces deniers jours, mais en quantité insuffisante. Ces pluies ont eu un effet néfaste sur les cultures. La sécheresse touche une grande partie du pays puisque 38 départements sont en crise et 26 en alerte renforcé. Ce qui se traduit par des restrictions des usages de l’eau, comme l’arrosage des pelouses ou le lavage de voiture. C’est un constat surprenant malgré les pluies abondantes du mois dernier. Les pénuries d’eau touchent actuellement 85 communes. L’état encourage les villes à utiliser les eaux usées avec un objectif à court terme : passer de 1 à 10%. À Nice, par exemple, d’ici deux ans, une station d’épuration va pouvoir traiter cinq millions de mètres cube d’eau usée pour assurer l’ensemble des besoins en arrosage et en nettoyage des voiries de la ville. TF1 | Reportage C. Abel, M. Poujol, D. Sitbon