Malgré l'arrêt des tests sur l'hydrochloroquine, les équipes du professeur Raoult poursuivent leur travail

Durant l'épidémie, l'IHU de Marseille a soigné près de 4 000 patients positifs au Covid-19. La plupart d'entre eux ont été traités selon un protocole : une association de l'azithromycine et de l'hydrochloroquine. Pourtant, l'OMS a décidé d'arrêter les essais cliniques sur ce dernier. Convaincue de l'efficacité de l'hydrochloroquine, l'équipe du professeur Raoult, elle, veut poursuivre ses recherches et compte sauver des vies avec ce médicament. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.