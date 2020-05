Malgré le déconfinement, ces Français préfèrent rester chez eux

Malgré le beau temps à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), de nombreux habitants restent prudents et choisissent de continuer le confinement. C'est le cas des personnes âgées qui ne sont pas sorties depuis le 17 mars. Les auxiliaires de vie viennent alors s'occuper d'elles de temps en temps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.