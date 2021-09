Malgré les masques, les maladies de l'hiver font leur retour

Camille, étudiante de 21 ans, n'a pas hésité de prendre rendez-vous chez son médecin dès les premiers signes. C'est le retour des maladies d'hiver. "Par rapport à la même période de l'année dernière où on avait aucune pathologie infectieuse, là ça revient un petit peu", explique le docteur Nicolas Delezenne. "Je pense que c'est avec mes amis. Quand on se voit, on enlève les masques", lance Camille. L'année dernière, beaucoup de monde était à la maison et le port du masque était systématique. Cette rentrée est bien différente. "Je commence à l'attraper" ; "On fait un peu de relâchement au niveau des gestes barrières", confient des passants. Alors, Hugues Rogeau, pharmacien, vend à nouveau les grands classiques de l'hiver depuis une semaine. Selon lui, le relâchement au niveau des gestes barrières n'est pas la seule raison. "Le temps n'est pas très clément. On a vite chaud, froid et on peut vite avoir un petit mal de gorge qui va dégénérer", dit le pharmacien. Et bientôt, il faudra ressortir du placard les manteaux et les écharpes.