Malgré les réquisitions, toujours des difficultés à la pompe

Ce vendredi matin en banlieue nantaise, des automobilistes ont eu de la chance. Il y a eu des files d'attente, mais à la fin, ils décrochent encore le précieux carburant. Certains professionnels en profitent pour faire le plein, indispensable à leurs activités. Et discrètement entre deux pleins, certains sortent même un jerrican à remplir pour plus tard. Les pénuries guettent de plus en plus de distributeurs à tel point que dans une autre station, le carburant est limité à 30 litres maximum par véhicule. Dans les Pays de la Loire, des stations manquent d'au moins un carburant. Autre région en difficulté, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, 29% des stations touchées, et l'Île-de-France, 17%. Alors pour limiter ces pénuries, le gouvernement réquisitionne. À quatre heures ce matin, les forces de l'ordre ont débloqué l'entrée d'une raffinerie à Gonfreville (Manche). L'objectif est de faire entrer quatre employés qu'ils sont allés chercher chez eux au cours de la nuit. Le carburant doit désormais alimenter les aéroports d'Île-de-France et les stations-service, à condition que la raffinerie ne soit pas à nouveau bloquée. Depuis une heure en effet, des manifestants se massent devant la raffinerie et ont bien l'intention de faire cesser toute activité. TF1 | Reportage P. Ninine