Malgré les restrictions, les transports en commun et magasins sont bondés

En ville, c'est la cohue avant les fêtes. A quinze jours de Noël, les boutiques qui ont été longtemps fermées ne désemplissent pas et les transports non plus. Sur le Boulevard Haussmann, devant les grands magasins, l'ambiance de fin d'année est bien présente. On en oublierait presque le confinement. Si certains se contentent de pouvoir sortir, d'autres trouvent qu'il y a trop de monde. Et pourtant il y a moins de personnes que durant les années précédentes. Les touristes étrangers sont rares et ceux qui font leurs courses aussi. Dans la foule, beaucoup viennent juste prendre l'air et profiter des traditionnelles vitrines de Noël. En effet, la magie de Noël vient à point après une année difficile. Cependant, ces sorties ne se passent pas toujours dans le respect des gestes barrières. C'est notamment le cas dans les transports en commun. Il y a un relâchement mais les plus précautionneux sont sûrement ceux qui restent chez eux. D'ailleurs, ces derniers profitent malgré tout du décor grâce à leur proche à travers une visite virtuelle.