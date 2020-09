"Malgré-Tout", une auberge typique des Ardennes

Lotie au sein d'une épaisse forêt dans les Ardennes, à 400 mètres d'altitude, l'auberge du "Malgré-Tout" est une institution. À 75 ans passés, Jean-Marie et Françoise Grandhomme mettent tous leurs cœurs pour servir leurs clients. En cuisine, la nouvelle génération a pris le relais. Le fils, Bertrand Grandhomme, a appris dans des restaurants étoilés mais a choisi de revenir dans sa région natale. Il aime cuisiner les produits du terroir et travailler en famille.