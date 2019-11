Mali : treize militaires français morts dans la collision accidentelle de deux hélicoptères

Le drame a eu lieu le soir du 25 novembre 2019, au Mali. Six officiers, six sous-officiers et un caporal-chef y ont perdu la vie. Dans un communiqué, Emmanuel Macron salue leur mémoire. Édouard Philippe, lui, s'est exprimé sur Twitter. "Je pense à leurs familles, à leurs proches, à leurs frères d'armes. A ces héros tombés pour leur pays, nous devons tous notre infinie gratitude", a-t-il écrit. Par ailleurs, la ministre des Armées devrait donner plus de précisions sur ce terrible accident ce 26 novembre en début d'après-midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.