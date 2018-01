Mali : trois soldats français ont été blessés dans un attentat

Le jeudi 11 janvier 2018, un kamikaze a attaqué des soldats français de l'opération Barkhane, appelée autrefois l'opération Serval, dans l'est du Mali. Trois d'entre eux ont été blessés, dont un grièvement. Depuis le début de cette mission, il y a cinq ans, 18 militaires français ont été tués dans le pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.