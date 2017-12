Mallefougasse : la Cour d'appel d'Aix-en-Provence tranche en défaveur de la scierie

A Mallefougasse, un conflit juridique oppose certains habitants à Noël Tron, le patron de Mélèze Bois Rond Scierie. Il a été condamné à payer 44 000 euros de dommages-intérêts à cause du bruit de ses machines. Ce chef d'entreprise a pourtant déjà réalisé des travaux d'insonorisation dont le coût s'est élevé à 150 000 euros. Toutefois, les juges estiment qu'il peut mieux faire et dispose de six mois pour effectuer les travaux demandés. En attendant, l'avenir des huit employés de la scierie reste incertain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.