Malo-les-Bains : des billets TER pas chers pour profiter de la plage

Les Dunkerquois profitent dès que possible de la plage de Malo-les-Bains cet été. Ce 19 juillet 2019, la bonne humeur s'accorde avec le beau temps et chacun s'adonne à ses activités favorites. L'ambiance sera encore amplifiée pendant le week-end. Au vu d'un accord entre la région Nord-Pas-de-Calais et la SNCF, le billet de train à destination du littoral ne coûte que deux euros pour un aller-retour. Une opération qui a séduit plus de 100 000 personnes en 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.