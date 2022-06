Maltraitance, nouvelle affaire dans les Ehpad

En tout, 30 plaintes ont été déposées contre le groupe Korian. En avril, 80 visaient déjà son concurrent Orpéa. Il n'en fallait pas plus pour renforcer la défiance envers les Ehpad français. "Moi, je ne mettrai jamais mes parents en maison de retraite, ça c'est sûr", confie une passante. Emmanuel regrette de l'avoir fait. Il dépose plainte contre Korian. Son père, André, a passé un an de 2017 à 2018, dans un établissement dans les Yvelines. Et ce, avant que son fils ne décide de le retirer. Il dit être scandalisé par le traitement réservé à son père. Des plaintes ont été déposées dans tout le pays pour mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger, et même homicide involontaire. Korian se dit surpris par ces accusations et nie pour l'instant toute négligence. Le groupe l'assure, les familles avaient les moyens d'alerter les Ehpad. Certains proches disent pourtant avoir signalé, à plusieurs reprises, des défaillances. TF1 | Reportage J. Cressens, B. Cristal, S. Maloiseaux