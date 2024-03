Malus : certains vêtements bientôt plus chers ?

Dans le viseur, ces vêtements, venus pour la plupart de Chine, vendus presque exclusivement sur Internet à des prix imbattables. Pour les jeunes accros à la mode, ces applications sur le téléphone sont devenues addictives, ils y vont tout le temps. Au-delà d'Internet, il y a aussi certaines enseignes de modes fabriquées à l'autre bout du monde. En ces temps d'inflation, vous êtes nombreux à craquer impulsivement. Seulement, voilà, cette mode jetable fait fermer la plupart des autres enseignes du textile qui ne peuvent pas rivaliser. C'est pourquoi deux projets de loi ont été déposés à l'Assemblée pour imposer un malus qui pourrait monter jusqu'à dix euros par vêtement. Les marques visées seraient celles qui ne créent pas d'emploi dans le pays. L'objectif est aussi de lutter contre cette tendance du jetable, porter seulement une fois ou deux. Nous achetons aujourd'hui trois fois plus d'habits qu'il y a dix ans, 3,3 milliards par an, soit 48 par habitant. Une mode que nous jetons et qui s'accumule dans d'immenses décharges en Afrique, ou encore au Chili. TF1 | Reportage C. Chapel, P. Vogel, F. Couturon