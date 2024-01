Maman… j’ai pris le mauvais avion !

En cadeau de Noël, ce petit garçon, Casper, a aussi reçu une grosse frayeur. Pour son tout premier voyage en avion, il est seul, accompagné jusqu'à l'appareil par un employé de la compagnie aérienne Spirit. Sa grand-mère l'attend à l'arrivée, mais rien. Casper finit par l'appeler. Sa grand-mère comprend qu'il y a un problème. Casper a été en fait mis dans le mauvais avion. La compagnie aérienne ne sait toujours pas d'ailleurs comment. A l'origine, il devait faire un vol Philadelphie-Fort Myers en Floride. Il atterrit finalement à Orlando, à 215 km à vol d'oiseau, soit deux jours de marche ou seize heures de vélo. Et oui, à six ans, Casper n'a pas encore le permis de conduire. Une aventure qui aurait pu donner une épopée digne de "L'Incroyable Voyage" croisé avec "Maman, j'ai raté l'avion", sauf que Casper aurait combattu non pas des cambrioleurs, mais des alligators de Floride. Sa grand-mère a préféré le ramener en voiture, nous privant ainsi de découvrir cet incroyable scénario au cinéma. TF1 | Reportage L. Portes, F. Baudoux