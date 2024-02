Mammouths, dinosaures... quand les enchères s'envolent

C'est pour un collectionneur français que cet antiquaire vient d'acheter la pièce maîtresse de cette vente aux enchères. Le crâne d'un "Elephas primigenius", autrement dit un mammouth qui a vécu en Sibérie à la fin de la période glacière entre 40.000 et 10.000 ans avant notre ère. Il y a effectivement beaucoup de monde dans cet hôtel de vente d'Évreux, car il existe depuis une dizaine d'années un engouement certain pour ces ventes aux enchères spectaculaires. Jugez plutôt les sommes. Ce spécimen d'Iguanodon, vieux de 150 millions d'années, a été adjugé à 535 000 euros. Ce T-Rex a été vendu à cinq millions à Zurich, il y a un an. Et ce dinosaure qui a inspiré le célèbre film "Jurassic Park", à douze millions d'euros l'an dernier à News York. À ce prix-là, peu de musées peuvent s'aligner. "Cette spéculation va faire que certains spécimens ne seront pas accessibles aux scientifiques, parce que les marchands vont vouloir les vendre le plus cher possible à n'importe qui", souligne le paléontologue François Escuillié. TF1 | Reportage S. Pinatel, C. de Kervenoaël, B. Hacala