Manger à la cantine est-il un droit ou une option ?

A Besançon, plus de 300 élèves n'ont pas accès à la cantine scolaire faute de place. C'est devenu un réel problème pour les parents qui doivent s'organiser autrement. Pour beaucoup, cette organisation a un coût. De son côté, la municipalité fournit l'accès aux cantines scolaires à 97% des écoliers de cette commune. Elle évoque un manque de moyen pour faire face à la demande supplémentaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.