Que manger et boire pendant les périodes de forte chaleur ?

Bien se nourrir fait partie des secrets d'un bel été. Quand il fait chaud, il est conseillé de s'hydrater et de privilégier les aliments riches en eau. En effet, les fruits et légumes contiennent de l'eau, des vitamines et du potassium. Même si on a moins faim pendant les périodes de forte chaleur, il est essentiel de manger autant car les besoins caloriques journaliers restent les mêmes qu'en temps normal.