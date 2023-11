Manger, c'est bon pour le moral

Si manger rend heureux, ce n’est pas au marché qu’on vous dira le contraire. C’est confirmé, se faire plaisir dans l’assiette, c’est bon pour la santé, mais aussi pour le moral. À chacun son produit fétiche. Les fruits et légumes sont une source de vitamines pour avoir la pêche. Il est conseillé d’en manger 600 grammes par jour. Mais être en pleine forme n’empêche pas quelques plaisirs gourmands. Pour avoir le moral, rien de mieux qu’une bonne viennoiserie. Et cela marche bien, à condition d’être raisonnable avec ces sucreries. Des grands sourires, il y en a aussi devant les étals de poissons. C’est un bon remède contre le stress. Riches en oméga 3 et en vitamine D, en manger sert au bon fonctionnement du cerveau. Être joyeux et intelligent, que demander de plus ? On a peut-être la réponse : du chocolat. Plein de magnésium, inutile d’en abuser. Deux à trois carrés par jour suffisent. La recette du bonheur n’a maintenant plus aucun secret pour vous. TF1 | Reportage S. Prez, P. Fontalba