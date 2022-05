Manger de la viande coûte de plus en plus cher

Le prix a augmenté de 1,40 euro pour le kilo de l’entrecôte, deux à trois euros pour les autres morceaux. Dans une boucherie, le prix de la viande n’en finit pas de grimper depuis plusieurs semaines. Cette augmentation conséquente n’a pas échappé à certains clients, au moment de passer à la caisse. Et dans certains cas, le boucher doit s’adapter aux demandes des clients. Avec des marges moins importantes, les éleveurs sont obligés de vendre leurs animaux plus chers pour compenser le coût des matières premières. Par exemple, Ludovic Beyrand, éleveur de vaches limousines à Panazol (Haute-Vienne), doit compenser le prix à la tonne pour concasser le maïs en farine. Et il y a bien pire encore au palmarès des augmentations, avec le prix des engrais qui a triplé. Selon Ludovic Beyrand, "c’est comme dire aux consommateurs, on va vous multiplier le prix de la viande par trois, ou les pâtes, ou les choses comme ça… c’est hallucinant". Un éleveur qui, pour s’en sortir, ne voit pas d’autres solutions que de continuer à augmenter le prix de la viande. TF1 | Reportage C. Parédès, H. Lévêque