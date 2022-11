"Mangez des pommes", les producteurs dans le jus

À Lubersac (Corrèze), Laurent Rougerie produit des pommes du Limousin, 50 hectares de vergers qui font sa fierté. Mais depuis quelques mois, la hausse vertigineuse de ses charges l'inquiète, à commencer par le prix des engrais, qui a doublé, voire triplé. Ses frais de mains-d'œuvre ont aussi augmenté, et une récolte plus faible cette année fragilise encore sa trésorerie. La seule solution envisageable pour Laurent, c'est augmenter son prix de vente de 20 centimes de kilo. Mais le problème majeur auquel doit faire face la filière pomme, c'est la hausse du prix de l'électricité. Une fois récoltées, les pommes sont stockées par les coopératives dans d'immenses chambres froides. Cette coopérative du Limousin doit stocker 22 000 tonnes de pommes dans des réfrigérateurs. De 300 000 euros l'année dernière, les frais d'électricité sont passés à plus de 650 000 euros. Les producteurs de pommes demandent donc l'aide du gouvernement pour que 70% de leur facture d'électricité soit pris en charge si la hausse du coût de l'énergie continue. TF1 | Reportage E. Vinzent, E. Sarre