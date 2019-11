Manif hospitalière : le portrait d’une infirmière par vocation

Après les services d'urgence, c'est tout l'hôpital qui descend dans la rue ce 14 novembre 2019. Une journée nationale pour défendre, entre autres, les conditions de travail et la qualité des soins. Bérengère Laville, infirmière au centre hospitalier Henri Laborit, déplore surtout les côtés relationnel et humain de son travail qui se sont dégradés. Selon elle, écouter et accorder du temps aux patients deviennent de plus en plus difficile avec ses tâches qui cumulent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.