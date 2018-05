Manifestation du 1er à Paris : qui sont ces black blocs ?

Le mardi 1er mai, des individus cagoulés ont semé le trouble lors de la manifestation en marge de la fête du Travail à Paris. Ils étaient 1 200 à saccager des commerces et des biens publics. Certains s'en sont pris aux forces de l'ordre. Ces dernières ont procédé à des arrestations et les profils des personnes auditionnées sont tout simplement étonnants et variés. On retrouve par exemple un consultant, diplômé d'une grande école, mais aussi un militant associatif. D'autres ont menti sur leurs identités, leurs diplômes et leurs situations familiales. Mais dans tous les cas, les casiers judiciaires étaient vides, du moins jusqu'à ce jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.