Manifestation du 8 décembre 2018 : certains gilets jaunes appellent au calme

Dans le pays, quelques barrages des gilets jaunes sont encore présents. Bon nombre de manifestants prévoient de se mobiliser le 8 décembre 2018 malgré les risques de violence. Mais certains gilets jaunes modérés trouvent qu'aller manifester à Paris ne sert plus à rien. Ils reconnaissent que le gouvernement a réglé leur problème majeur : le gel des taxes sur le carburant.