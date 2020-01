Manifestation contre la réforme des retraites : forte mobilisation à Paris

À Paris, la place de la République est noire de monde ce vendredi, jour de présentation de la réforme des retraites en Conseil des ministres. Les manifestants sont particulièrement mobilisés et espèrent encore faire plier le gouvernement. L'enjeu est d'être suffisamment nombreux pour obtenir le retrait du projet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.