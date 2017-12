Manifestation d'indépendantistes catalans dans les rues de Bruxelles

Ce jeudi 7 décembre 2017, plus de 40 000 indépendantistes catalans se sont mobilisés dans les rues de Bruxelles. Leur objectif : soutenir leur président, Carles Puigdemont, en exil dans la ville. A cette occasion, ils ont également interpellé l'Union européenne sur le sort de la Catalogne mise sous tutelle par Madrid fin octobre 2017. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 07 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.