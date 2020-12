Les restaurateurs aux abois manifestent pour la prise en charge des pertes d'exploitation

Les spectacles et les discothèques sont fermés depuis neuf mois. Leurs patrons ont organisé une opération escargot à Paris ce lundi matin. En ce moment même, une mobilisation nationale des restaurateurs, des hôteliers des gérants des boîtes de nuit, vient de démarrer sur l'esplanade des Invalides. Pour l'instant, ils sont plusieurs centaines sur le lieu. Mais d'autres bus devraient encore arriver. Et ils ont tous bien entendu ce qu'a dit Bruno Le Maire ce matin comme quoi il ne peut pas garantir que les bars et les restaurants rouvriront le 20 janvier prochain. Les manifestants redoutent qu'après les fêtes de fin d'année, l'évolution de l'épidémie reparte à la hausse et que les fermetures des bars et les restaurants soient une fois de plus prolongés. Certes, pour décembre et janvier, les concernés percevront une indemnisation à hauteur de 20% de leur perte de chiffre d'affaires. Mais ce qu'ils demandent en urgence, c'est la prise en charge par les assureurs de leurs pertes d'exploitation. Selon les derniers chiffres du secteur, un tiers des professionnels envisage aujourd'hui de déposer le bilan.