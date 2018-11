Manifestation des gilets jaunes : 60 unités mobiles seront déployées sur les Champs-Élysées

Les forces de l'ordre se déploieront sur les Champs-Élysées le 1er décembre en marge de la manifestation des gilets jaunes. L'objectif étant d'éviter toutes scènes de violence. On comptera en tout 4 000 policiers et gendarmes sur place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.