Manifestation des gilets jaunes : quel est le bilan des dégâts sur l'Arc de Triomphe ?

L'accès à l'Arc de Triomphe a été fermé au public pour une durée indéterminée après les événements du 1er décembre 2018. Sur ce monument, les dégâts sont importants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les casseurs ont tout saccagé. Les entreprises de nettoyage et de réparation sont déjà sur place. La police scientifique, de son côté, va tenter d'identifier les auteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.