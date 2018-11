La manifestation des gilets jaunes continue

Sur l'autoroute A7, dans le Vaucluse, une vingtaine de gilets jaunes ont continué à se manifester. Les gendarmes les ont fait reculer vu que l'autorisation préfectorale s'est achevée dans la matinée du 19 novembre 2018. Et ce n'est pas le seul endroit où la manifestation a continué. Au troisième jour de manifestation, 110 actions ont été recensées et les manifestants ne sont pas prêts de lâcher l'affaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.