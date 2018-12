Manifestation des gilets jaunes : les CRS ont fait face à une rare violence

Le samedi 1er décembre 2018, les scènes de violences perpétrées lors de la manifestation des gilets jaunes ont été relayées en masse par les médias. Dans une vue d'ensemble, les images étaient choquantes. Mais filmées du côté des CRS, les scènes paraissent encore plus violentes. Avec des manifestants ultra-agressifs qui les insultent et leur jettent des pierres, les forces de l'ordre ont dû battre en retraite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.