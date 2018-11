Manifestation des gilets jaunes : l'île de la Réunion vit au ralenti

Même si la nuit du 21 au 22 novembre 2018 a été calme, la situation reste tendue à La Réunion. De nombreux incendies et dégradations sont à déplorer sur l'ensemble de l'île. Mais pour la première fois depuis le 17 novembre 2018, il n'y a eu aucun affrontement entre forces de l'ordre et émeutiers. Ce matin, l'île se réveille toujours paralysée et vit au ralenti. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.