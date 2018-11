Manifestation des gilets jaunes: la mobilisation a dégénéré sur l'île de la Réunion

Commerces pillés, barrages improvisés, voitures incendiées, ... la mobilisation des gilets jaunes a dégénéré sur l'île de la Réunion. Après deux nuits de violences, une partie du département tourne au ralenti en cette matinée du 20 novembre 2018. Les écoles sont fermées et le préfet a décrété un couvre-feu sur treize communes à partir de 21 heures. L'aéroport, lui, sera fermé dès 18 heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.