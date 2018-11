Manifestation des gilets jaunes : quatre points de blocage autour de Bordeaux

La mobilisation des gilets jaunes se poursuit. Ce 19 novembre 2018, ces derniers ont ciblé quatre points de blocage autour de Bordeaux. Ils ont installé des barrages près de la rocade, du côté de l'aéroport, sur l'autoroute en direction du Pays basque et au niveau du péage de Virsac. Aux dernières nouvelles, la circulation près de la rocade s'est débloquée et le péage de Virsac a été évacué dans la matinée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.