Manifestation des gilets jaunes : les réactions d'Emmanuel Macron se font attendre

Depuis son retour d'Argentine, Emmanuel Macron est resté silencieux sur la violente manifestation qui a secoué Paris le 1er décembre 2018. Interrogé par les médias, le conseiller en communication du président a affirmé que ce dernier réfléchit à des solutions pour sortir de la crise et préfère laisser Édouard Philippe s'exprimer sur ce sujet. Toutefois, Emmanuel Macron donne un autre signe d'ouverture en échangeant avec un gilet jaune en grève de la faim. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.