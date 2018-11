Manifestation des gilets jaunes: quelles sont les réactions des politiciens ?

Le Premier ministre, Edouard Philippe, confirme ce 20 novembre 2018 devant les députés LREM que "nous gagnerons par la constance". Cependant, le ministre de l'Économie, Bruno le Maire, reconnaît une fracture territoriale et entend la désespérance de millions de Français. Emmanuel Macron quant à lui, voit une solution à travers le "dialogue" et "l'explication". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.