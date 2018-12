Manifestation des gilets jaunes: le tourisme est menacé à Paris

Les émeutes et les scènes de violences qui se sont déroulées le 1er décembre 2018, à Paris, impactent considérablement l'activité touristique dans la capitale. Les images ont fait le tour du monde. Pour les touristes et les citoyens, Paris est devenue une ville dangereuse. Mis à part les annulations de réservation, la question de la sécurité devient récurrente sur les plateformes de réservation d'hôtels. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.