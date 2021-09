Manifestations anti-pass : ras-le-bol des commerçants à Epinal

Depuis plusieurs semaines, les clients ne courent plus dans les magasins le week-end. Demain, ce sera le dixième samedi d'affilée de manifestation que les villes comme Epinal (Vosges) connaissent. Il s'agit notamment de manifestation anti-pass sanitaire. Dans sa boutique, le chiffre d'affaires d'Annick a baissé de 30%. C'est le même constat chez une coiffeuse. Les clientes préfèrent éviter le centre-ville les samedis après-midi. Le café de Maxime Lahache est au beau milieu du parcours de la manifestation à Epinal. En temps normal, le samedi, c'est une grosse journée pour lui, mais ces dernières semaines, les clients désertent le service du midi. "Ça se termine beaucoup plus tôt maintenant. Le service c'est plus vers 13h30 que ça va s'arrêter alors que normalement c'est censé aller beaucoup plus loin", explique Maxime. Selon l'association des commerçants d'Epinal, les boutiques du centre-ville accusent une perte de 30 à 80% de leur chiffre d'affaires. Pour eux, il est urgent de trouver une solution.