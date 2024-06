Manifestations anti-RN : 350 000 personnes attendues

La peur est trop grande, selon des manifestants de la Rochelle rassemblés et inquiets. Le Nouveau Front populaire représente, pour beaucoup d'entre eux, la seule solution. Cette manifestation doit aussi convaincre les abstentionnistes. "J'ose espérer qu'on passe au moins la barre des 65%, 70% de participation. Et si c'est le cas, je pense qu'on n'aura pas de souci à se faire sur le Rassemblement national qui ne représentera pas la majorité aux législatives", lance un des manifestants. Le week-end de manifestation a commencé hier à Lyon, Montpellier ou encore Rouen. Près de 200 marches sont programmées, dont celle de Nîmes, Nancy et Nice. Dans certains slogans, Marine Le Pen et Jordan Bardella sont directement visés. "Il faut faire barrage à l'extrême droite", "c'est le moment ou jamais de montrer qu'on est contre le Front national", clament des manifestants. Près de 21 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, notamment à Paris où jusqu'à 100 000 manifestants sont attendus pour un cortège qui partira dans l'après-midi. TF1 | Reportage Y. Hovine, T. Vartanian, S. Boujamaa