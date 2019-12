Manifestations contre la réforme des retraites : le port de Marseille à l'arrêt

Au lendemain des explications de la réforme des retraites par Edouard Philippe, le port maritime de Marseille est paralysé par des dockers et des agents portuaires. Il n'y a pas de marchandises qui circulent ce 12 décembre 2019, et aucun navire n'entre ni ne sort. Tous ces grévistes craignent la diminution de leurs pensions et veulent défendre leurs droits actuels. "Tant qu'il n'y a pas de retrait total de la réforme, on ne bougera pas d'ici", a d'ailleurs affirmé l'un d'entre eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.